Campanha Junho Paraná sem Drogas terá lives durante todo o mês

O Governo do Estado inicia nesta segunda-feira (01/06) a campanha Junho Paraná sem Drogas, que dedica o mês às ações de conscientização, prevenção e tratamento ao uso de substâncias químicas e drogas. Neste ano, as atividades acontecerão de maneiras diferentes das edições anteriores devido à pandemia da Covid-19.

A campanha é da Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre drogas do Paraná (Conesd), juntamente com o Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas.

Durante o mês, 21 lives abordarão temas como prevenção e repressão às drogas no Brasil, o uso de narguilé e do cigarro eletrônico, o impacto do consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia, a inteligência policial no combate ao narcotráfico, entre muitos outros. Os assuntos serão debatidos entre especialistas de políticas sobre droga, com transmissão pelas redes sociais do Conesd.

“Diariamente, trabalhamos no combate ao tráfico de drogas, um mal que assola principalmente nossos jovens. Concomitante a isso, temos setores da Segurança Pública, como o Conesd e projetos das polícias, que atuam na prevenção do uso e propagação das drogas em nosso estado”, destacou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Romulo Marinho Soares.

De acordo com o delegado e presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Paraná, Renato Figueiroa, o foco do Junho Paraná sem Drogas neste ano será o fortalecimento das redes familiares e comunitárias, em debates online com especialistas no assunto.

“Nossa responsabilidade se multiplica, uma vez que o isolamento social imposto agrava ainda mais a situação dos dependentes químicos, os quais sofrem com a ansiedade, a angústia e a depressão”, explicou Figueiroa.

Ele convida os paranaenses a assistir às lives que serão transmitidas pelas páginas oficiais do Conesd nas redes sociais: Facebook (http://www.facebook.com/nepsdpr) e Instagram (http://@nepsdpr_oficial).

CONESD

Além das polícias Militar e Civil e do Departamento Penitenciário do Paraná, também compõem o Conselho Estadual de Políticas Públicas (Conesd) a secretaria estadual da Educação e do Esporte, a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, a secretaria estadual da Saúde, Ministério Público e o Núcleo Estadual de Políticas sobre Drogas.

Também fazem parte do Conesd a Associação Comercial do Paraná (ACP); Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas Associadas; Conselho Regional de Psicologia; Conselho Regional de Serviço Social; Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep); Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas; Ordem dos Advogados do Brasil e Universidade Federal do Paraná.

