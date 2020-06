Unespar mantém campanha de doação durante pandemia do coronavírus

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Campo Mourão tem garantido a distribuição de centenas de cestas básicas para famílias carentes, durante a pandemia de coronavírus.

As ações vêm sendo desenvolvidas por meio do Comitê Local de Apoio às Pessoas em Situação de Risco Social, coordenado pela professora Aurea Viana, do Colegiado de Geografia.

A iniciativa foi criada para atender famílias de estudantes da instituição que passaram a enfrentar dificuldades financeiras durante a pandemia do novo coronavírus.

“O Comitê surgiu para atender alunos em situação de risco, pessoas que trabalham de forma autônoma, ou que perderam o emprego nesse momento de pandemia. No entanto, como essa ação foi crescendo, está sendo possível estender também para mais famílias da comunidade”, disse Aurea.

A campanha começou em abril e já distribuiu mais de 2 toneladas de alimentos, além de roupas. Com a chegada do inverno, roupas e agasalhos também passam a ser essenciais.

As doações podem ser feitas diretamente na Unespar, das 09h30 às 11h, ou por meio de crédito, junto ao Supermercado Carreira. “O Carreira é parceiro da Unespar e tem ajudado muito por meio dessa modalidade de crédito. A cada semana temos buscado diversas cestas básicas do supermercado para atender famílias carentes”, destaca ela.

Aurea explica que a campanha da Unespar não tem nenhuma parceria com o município, portanto o alvo não são famílias cadastradas na secretaria de Ação Social, ou em programas governamentais. “É direcionado para quem é trabalhador autônomo ou ficou desempregado nesse momento de isolamento social.”

BAZAR SOLIDÁRIO

Também será montado em breve, um Bazar Solidário de roupas, para que as pessoas que precisam possam ser atendidas. O bazar será instalado nas dependências da Unespar.

“Pessoas que precisarem de roupas, principalmente nesse período de inverno, poderão chegar ao local para buscar”, revela.

Qualquer pessoa da comunidade, interessada em contribuir poderá fazer a entrega na própria sede da Unespar, ou por meio de crédito junto ao supermercado Carreira.

O Comitê da Unespar é constituído por professores, estudantes, além de outros apoiadores ligados à própria instituição de ensino.