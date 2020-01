Campanha do Brinquedo do Sesc arrecadou mais de 5 mil brinquedos

A 11ª edição da Campanha do Brinquedo do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/PR realizada em Campo Mourão, entre os meses de outubro e dezembro de 2019, arrecadou um total de 5.023 brinquedos, os quais beneficiaram diretamente 2.363 pessoas de 18 instituições sociais.

Com o tema “A felicidade de uma criança não tem preço, tem solidariedade”, foi a maior arrecadação entre todas as campanhas de brinquedo já realizadas pelo Sesc. “Esse resultado só foi possível com a união de muitas mãos. Na parceria dos sindicatos filiados à entidade, com a população mourãoense – sempre muito prestativa aos nossos chamados – além de instituições e empresas que abraçaram esta causa social”, destacou Rodrigo Parra Basso, coordenador da campanha.

Entre os parceiros estão, Rotary Clube Campo Mourão, Rotary Clube Araucária, Rotary Clube Gralha Azul, Rotary Clube Raio de Luz, Rotary Clube Lago Azul, Colégio Adventista, Escola Educativa, Campoplastic, Viação Mourãoense, Piacentini Seguros, Retífica Paraná LTDA, LM Confecções, Paraná Diesel Veículos, Fada Madrinha, Yázigi, Yazigi Kids, COHAPAR, Campo Mourão + Ativa, Escritório Lux Contabilidade, Refrigeração Mamborê, colaboradores do Sesc, grupo de voluntários do Sesc e Trabalho Social com Idosos do Sesc. “Agradecemos a todos os envolvidos e renovamos para 2020 os votos de estima e gratidão por terem feito a diferença no natal de muitas crianças e famílias em 2019”, completou.