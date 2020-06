Campanha do Agasalho tem postos de coleta espalhados por CM

A meta para este ano da tradicional campanha do agasalho “Onde Há Calor Há Mais Vida”, liderada pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac, é distribuir 32 mil peças em Campo Mourão e região. Cerca de 20 postos de coleta de doações já foram instalados em supermercados, agências de cooperativas de crédito, Corpo de Bombeiros e empresas locais. Podem ser doados roupas, cobertores e calçados.

Devido ao distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19, com muitos dos parceiros com atividades suspensas (principalmente escolas) ou em funcionamento parcial, a meta de distribuição da campanha de âmbito estadual foi reduzida em 20 por cento todo o Paraná. A pandemia também atrasou em mais de um mês o início da campanha.

Em 2019 foram distribuídas 46.707 peças em Campo Mourão e região, beneficiando diretamente 6.250 pessoas, seja através de 10 instituições parceiras do Sesc local ou através de brechó social que aconteceu em julho.

POSTOS DE COLETA

A campanha tem postos de coleta nas seguintes empresas e instituições: Leve Vida, Corpo de Bombeiros, Mercado Araucária, Retifica Paraná, Auto Peças Só Volks, Cebrac – Cursos Profissionalizantes, Piacentini Corretora de Seguros, Embalagens Campoplastic, Paraná Diesel Veículos, Supermercados Paraná Matriz, Supermercados Paraná Max, Supermercado Paraná Família, Super Muffato, Sicredi – Agência Lar Paraná, Fundação Educere, Cristofoli Biossegurança e Radiadores Modelo. As doações também podem ser entregues nas unidades locais do Sesc e do Senac.

A abertura da campanha aconteceu no dia 20 de maio e a coleta de doações será encerrada no dia 31 de agosto. À frente da iniciativa estão o Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná e a Câmara da Mulher Gestora e Empreendedora de Negócios, além do Exército Brasileiro. Conta ainda com o apoio da 98FM, da Mundo Livre FM, da Tribuna e Gazeta do Povo.

Em Campo Mourão, a campanha tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg) e dos Rotarys Clube Campo Mourão, Araucária, Lago Azul, Raio de Luz, Gralha Azul e Verdes Campos. A realização está a cargo do Sesc e do Senac.

No ano passado, a campanha atendeu a 120 mil pessoas no Paraná.

CUIDADOS

A recomendação é no sentido de que os doadores entreguem as peças preferencialmente dentro de sacos plásticos fechados para evitar riscos de contaminação do coronavírus. Todos os itens arrecadados serão armazenados em local seguro e as roupas ficarão ao menos uma semana antes de serem manipuladas e entregues às instituições sociais, para evitar riscos de propagação do vírus.

A logística de recolhimento, separação, triagem e destinação das doações seguirão às recomendações e determinações de segurança e higiene dos órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.