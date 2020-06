“Conte comigo”, diz sargento Fahur em encontro com Bolsonaro

O deputado federal paranaense, sargento Fahur esteve nesta quinta-feira (4) no Palácio do Planalto, para mais um encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

Além de solicitar apoio para o combate ao tráfico de drogas, o parlamentar declarou que a pauta do encontro também mencionou sobre a criação do Ministério da Segurança Pública, desmembrando o órgão do Ministério da Justiça.

“Esse é um sonho antigo do nosso presidente. Declarei todo meio apoio, reafirmando que estou fechado com ele. Pode contar comigo, presidente”, disse Fahur.

Sobre a questão das drogas, sargento Fahur apontou que o tráfico traz dinheiro aos grandes traficantes e facções criminosas, alimentando o seu arsenal de armas e fortalecendo esses grupos.

“Além disso, financia campanhas políticas de pessoas comprometidas com as causas do crime. Por isso, sempre que tenho oportunidade de conversar pessoalmente com o chefe da nação eu procuro falar sobre reforços federais nas fronteiras para o combate ao tráfico de drogas, pois a meu ver a droga (tráfico e consumo) é a principal propulsora do aumento dos índices de criminalidade no país todo”, declarou o sargento.

Com toda sua experiência na área da segurança pública, sargento Fahur lembra que muitos crimes são cometidos em função das drogas, tais como furtos, roubos, corrupção de agentes públicos, homicídios, entre outros.