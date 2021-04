Campanha Conectando Futuros estimula doação de aparelhos eletrônicos para estudo remoto

O Comitê Volta às Aulas Presenciais, criado pela Rede Municipal de Ensino de Campo Mourão, formado por representantes de diversos segmentos, como Prefeitura Municipal, Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria Municipal da Educação, Núcleo Regional da Educação e Câmara Municipal de Vereadores, entre outros, estabeleceram o lançamento da Campanha “Conectando Futuros”, com o slogan “Expandindo a Educação Através da sua Doação”. O objetivo da campanha é dar condições para os alunos da rede pública municipal, de acesso às tecnologias e diminuir a distância cultural que já existia e agora se tornou muito mais evidente (pela presença da Pandemia do Coronavírus) por meio da doação de equipamentos para alunos matriculados na rede municipal de ensino. As doações podem ser feitas até o dia 30 deste mês de abril.

Nestes tempos, onde há um grande desafio para a educação pública, que é o de praticar a educação à distância, remotamente, o comitê é unânime em reforçar que a tecnologia fará parte cada vez mais da vida escolar e não há como retroceder dentro das atuais metodologias ativas. Assim, o uso do aparelho para o acesso a cultura digital fará parte do material escolar de agora em diante.

Uma ação tão importante como esta, de doação de aparelhos eletrônicos, não pode ser realizada sem a participação da comunidade, ainda mais com este objetivo de colaborar para o avanço da administração pública. Desta forma, com expressiva confiança e pelas parcerias já realizadas, a comunidade está convidada a participar da grande virada da educação em tempos de pandemia, promovendo desta forma a doação de um equipamento para um aluno matriculado na rede municipal de ensino.

Os equipamentos, pela necessidade educacional, deverão ser notebook, smartphone ou tablet, pois as atividades necessitam de áudio e câmera. Caso o equipamento não seja novo, precisa estar em boas condições para o uso imediato. A Secretaria da Educação não fará reparos, revisão ou melhorias dos equipamentos usados para entregar ao aluno.

O local de entrega é na própria Secretaria da Educação do Município de Campo Mourão, localizada na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 1643. O contato técnico para informações na Secretaria da Educação pode ser mantido com Jonas ou Franklin (fone 3599-4877).

“É uma importante ação, sem sobras de dúvidas, em especial neste atual momento, de pandemia, onde as famílias tem uma certa dificuldade para que os filhos participem das atividades por meet, vídeochamadas, grupos de whatsapp, pesquisas na internet, vídeos explicativos e outros. Podemos citar, por exemplo, famílias que possuem um único aparelho celular para três crianças, sendo que o mesmo é de uso do pai ou da mãe; assim, os filhos só tem acesso às atividades quando os pais retornam do trabalho”, informa Tania Caetano, Secretária da Educação do Município de Campo Mourão.