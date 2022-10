Homem é preso por furto de fios de cobre e outros objetos em CM

Um homem foi preso na manhã de hoje na rua Prefeito Paulo Vinicius Fortes, com um veículo Ford Corcel, contendo 70 metros e fios de cobre além de algumas ferramentas. A Polícia Militar foi ao local após receber informações de que um suspeito havia sido detido no local por pessoas que presenciaram ele e outro homem praticando furtos

O outro suspeito conseguiu escapar. Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, ele relatou que pegou emprestado de um morador da rua das Palmeiras.

O homem também informou o nome do comparsa. Os policiais realizaram vistoria no interior do veículo, onde foram reconhecidos pelas vítimas os seguintes objetos: uma caixa de som marca mega star, uma marreta de construção, uma chave inglesa, duas baterias e aproximadamente 70 metros de fio de cobre a equipe.

Para furtar os objetos os indivíduos arrombaram cadeados e portas do local. O carro apresentava problema na embreagem, e talvez por este motivo a dupla não saiu antes com o mesmo.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou os objetos, juntamente com o acusado, até a 16ª Subdivisão Policial para as devidas providências.