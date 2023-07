Caminhão com caixas de cigarros contrabandeados tomba ao bater em carro-forte

Um caminhão carregado 38.250 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai bateu na lateral de um carro-forte e tombou na rodovia PR-323, em Cianorte. Com o impacto, o carro-forte também ficou descontrolado e tombou fora da pista.

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), em um trecho de pista simples. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o carro-forte era ocupado por duas pessoas, e uma delas precisou ser encaminhada ao hospital.

Já o caminhão tombou e ficou atravessado no meio da pista impedindo o trânsito dos dois sentidos da via. As caixas de cigarros ficaram espalhadas sobre a pista. O motorista do caminhão fugiu antes da chegada dos policiais.

A pista foi interditada por várias horas e a equipe da Receita Federal de Maringá esteve no local para auxiliar na condução da carga de cigarro e remoção do referido caminhão ao pátio do órgão.