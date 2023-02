Assembleia Geral irá definir data-base de 2023

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos (Sindiscam) convocou para amanhã, dia 11 de fevereiro, a Assembleia Geral dos Servidores Municipais de Campo Mourão que será realizada no auditório do Sindicato a partir das 08h30.

A primeira Assembleia Geral do ano irá discutir e definir a Pauta de Reivindicações da categoria, decorrentes da data-base de março de 2023 com seus desdobramentos e Assuntos Gerais.

Por se tratar de data-base, a Assembleia é aberta para todos os servidores da ativa do Executivo, Poder Legislativo, Autarquias, Fundações, Aposentados/as e Pensionistas da Previscam.

O encontro terá início em primeira chamada às 8h30 com 50% mais um dos associados, ou em segunda convocação, às 9h, com qualquer número de presentes no auditório do Sindiscam, localizado na Rua Mato Grosso, 2712 Centro de Campo Mourão.