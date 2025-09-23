Protagonismo: Gallassini recebe Prêmio FEAPR e Agronomia 2025

O engenheiro agrônomo José Aroldo Gallassini, idealizador e presidente do Conselho de Administração da Coamo foi homenageado com o prêmio FEAPR 2025 pela Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (FEAPR) na noite de 22 de setembro, em Curitiba. Gallassini recebeu a premiação do presidente da FEAPR – Cesar Veronese e do secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes, pelos Relevantes Serviços.

PREMIADOS

O Prêmio FEAPR 2025 é considerado dos eventos mais importantes do calendário agronômico paranaense. Além de Gallassini, na categoria Relevantes Serviços, a entidade premiou outros três profissionais destaques. Na categoria Difusão de Tecnologias a homenageada foi a engenheira agrônoma Tangriani Assmann, com amplo conhecimento do ensino, pesquisa e extensão, principalmente no modelo lavoura-pecuária, sistemas integrados de produção e adubação de sistemas. No Ensino, a engenheira agrônoma Inês Fonseca, graduada com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Genética Quantitativa na Universidade de Wisconsin (EUA), e na categoria Pesquisa – Ademir Calegari, que foi representado por Florindo Dalberto.

CONSTRUÇÃO

Os profissionais homenageados foram indicados pelas entidades de classe da agronomia do Estado. “A premiação nessas quatro categorias é uma justa homenagem àqueles que tanto fizeram e fazem pela agronomia do Paraná” comemora Cesar Veronese, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná.

AUTORIDADES

O evento foi prestigiado pelas autoridades com as presenças do secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes, o chefe do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, os deputados estaduais Jairo Tamura e Fábio Oliveira, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Eduardo Meneguette, o superintendente do Sistema Ocepar, Robson Mafioletti e o presidente do CREA-PR, Clodomir Ascari, do presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, do membro do Conselho de Administração da Coamo, Ricardo Accioky Calderari que recebeu em 2024 o prêmio FEAPR e do gerente de Assistência Técnica da Coamo, Marcelo Sumiya.

REFERÊNCIA

Segundo a FEAPR, a premiação ao engenheiro agrônomo José Aroldo Gallassini na categoria de Relevantes Serviços, como idealizador e fundador da Coamo, que se transformou na maior cooperativa agrícola da América Latina. “Gallassini é uma personalidade e referência na agronomia e no agronegócio. Ele está comemorando 50 anos como presidente da Coamo em 2025 e desde então vem liderando a consolidação e a expansão da cooperativa, e os trabalhos de extensão e de pesquisa. Nesse ano a Fazenda Experimental da Coamo está comemorando cinco décadas de tecnologias como resultado do planejamento estratégico da diretoria, liderada pelo nosso homenageado”, explica pelo presidente da FEAPR, Cesar Veronese.