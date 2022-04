Caminhada e inauguração marcam abertura da Semana do Autismo

A Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista foi aberta neste sábado, 2 de abril, com uma caminhada e a inauguração do AMPARA, um centro especializado para atendimento ao autista. Autoridades do município, profissionais da Saúde e familiares de autistas participaram do ato.

Após concentração na praça da Catedral São José, os participantes fizeram uma passeata pela área central, com apoio da Polícia Militar. A caminhada terminou no AMPARA, um espaço alugado pelo município próximo da Secretaria de Saúde para atendimento exclusivo ao autista e familiares.

“É um dia histórico para a saúde de Campo Mourão, pois estamos oferecendo uma clínica estruturada para o acompanhamento não apenas do autista como da família”, explica o secretário Sérgio Henrique dos Santos. Até então o atendimento público de Saúde ao autista era prestado por convênios com clínicas particulares e na APAE.

O prefeito Tauillo disse que com o aumento da demanda para esse serviço, foi necessário que a administração municipal buscasse uma solução. “Nossa equipe foi conhecer um local de atendimento em Curitiba para ver o que poderíamos implantar aqui. Hoje é uma realidade e isso vale mais que uma obra de R$ 40 milhões, pois é um atendimento para quem precisa e não tem a quem recorrer”, observou.

Ainda como parte da Semana do Autista, a partir da próxima segunda-feira haverá atividades também na rede de Educação (tanto pública quanto privada) com informações sobre o tema. Vale lembrar que desde 2015 foi instituído e incluído no calendário oficial do município a Semana de Conscientização do Autismo, por força de Lei Municipal.