Caminhada de Santa Rita acontece nesta quarta de Quinta do Sol a Barbosa Ferraz

Um grupo formado por 42 pessoas de Campo Mourão participa nesta quarta-feira, da Caminhada de Santa Rita de Cássia, que reuniu diversos grupos da região em um percurso de 25 quilômetros, entre Quinta do Sol e Barbosa Ferraz.

A caminhada teve início às 6 horas e contou com apoio, água, almoço e orações com chegada prevista para as 13h30 no Santuário de Santa Rita de Cássia, onde será celebrada uma Missa especial (15 horas), celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Bruno Versari.

O grupo mourãoense é coordenado por Antônio Aguilar, contando com apoio da Diocese de Campo Mourão. Durante o percurso os romeiros deverão rezar mil Ave Marias em louvor a Deus.