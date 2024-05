Sistema Fiep/Sindimental realizam ação de prevenção contra o câncer

Os colaboradores das empresas filiadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Campo Mourão (Sindimental) estão sendo atendidos gratuitamente com exames de prevenção de câncer. Todo o atendimento é realizado em uma unidade móvel especializada do Sistema Fiep, que desde a última terça-feira (21//5) encontra-se no pátio do Sesi local (no parque industrial II – saída para Goioerê).

A ação de saúde faz parte das atividades comemorativas da Semana da Indústria e o atendimento encerra-se nesta quinta-feira. Estão sendo realizados exames de PSA (homens a partir de 40 anos), Papanicolau (mulheres que tenham iniciado atividade sexual), mamografia (mulheres a partir de 40 anos) e análise de pele (triagem inicial de lesões da epiderme, com os casos de suspeita de malignidade encaminhados para avaliação e conduta médica).

O atendimento é realizado somente mediante agendamento prévio e o serviço é disponibilizado exclusivamente as empresas filiadas ao Sindimetal/Campo Mourão, que desenvolve a ação mediante parceria com o Sistema Fiep. Trata-se do programa Cuide-se +, do Sesi Paraná, com as unidades móveis realizando exames para diagnóstico precoce da doença em todo o Paraná. Também são realizadas campanhas de conscientização que destacam a importância de hábitos saudáveis e que esclarecem dúvidas.

Ainda nesta semana será divulgado o número de atendimentos realizados em Campo Mourão. O presidente do Sindimetal/Campo Mourão, Jackson Bisi, destaca que a vinda da unidade móvel à cidade “soma-se às atividades que marcam a Semana da Indústria e assegura o fornecimento de atendimento gratuito a grande número de trabalhadores que atuam nesse segmento na cidade e na região. E mais: conscientiza a todos que a prevenção é a melhor solução para o câncer”, finaliza o dirigente.