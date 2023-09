Calor que atinge o Paraná é o mais intenso dos últimos três anos e pode trazer recordes

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem chegar a 30º C em praticamente todas as regiões do Estado nos próximos cinco dias. Esse intervalo de dias seguidos com muito calor não era sentido há três anos, desde outubro de 2020, também uma primavera. Nesta quinta-feira (21), por exemplo, Altônia ficou com a maior temperatura do Estado, de 38,3 °C. Na sexta (22), Capanema, com 39,2° C. A previsão é de que o tempo fique aberto, com sol e baixa possibilidade de chuvas.

Com temperaturas que podem chegar a 40º C, especialmente no Oeste, Norte e Noroeste do Paraná, algumas cidades podem ter temperaturas que ultrapassam a máxima histórica do mês. Para Curitiba a previsão é chegar a 35º C neste domingo (24), marca que pode configurar um recorde para setembro na Capital, alcançado em 2015.

Já em Maringá, no Noroeste, o calor deve ultrapassar a 40º C. Em setembro de 2020, os termômetros chegaram a 39,2° C na cidade, recorde até então. Londrina e Cascavel ficam um pouco abaixo, com 39° C. Em setembro de 2020, elas registraram 40° C e 37,7° C de máxima, respectivamente. Ou seja, no caso de Cascavel também é possível haver recorde. Umuarama e Campo Mourão podem ter temperaturas ainda mais elevadas, na faixa de 42° C.

Na próxima terça-feira (26), está prevista a volta de uma instabilidade, com maior probabilidade de chuvas em todo o Estado.

O calor se deve ao fenômeno El Niño, atualmente predominante, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ocasionando temperaturas mais elevadas, especialmente no verão. Essa condição tende a ocorrer nos próximos dois anos, tempo que normalmente o fenômeno El Niño predomina sobre o oceano.

Até então, a predominância era de La Niña (resfriamento), que permaneceu no Oceano Pacífico durante os últimos três anos. “O La Niña predominou por mais tempo que o normal. Geralmente, ele tem duração de seis meses a um ano, mas permaneceu sobre o oceano desde 2020”, explicou o meteorologista do Simepar, William Max.

PRIMAVERA QUENTE

A primavera de 2023 começa às 03h50 deste sábado, 23 de setembro, e termina à 0h47 de 21 de dezembro. A previsão indica que as temperaturas médias do ar ficarão acima da normalidade para a estação em todo Paraná. Os maiores valores das temperaturas mínimas e máximas devem ocorrer nas regiões Oeste, Sudoeste, Norte e Litorânea.

