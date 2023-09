14ª Festa do Eisbein da Comunidade Luterana acontece neste domingo

A Comunidade Luterana de Campo Mourão realiza neste domingo, 24, a sua tradicional Festa do Eisbein. O evento está na 14ª edição, e o convite para o almoço R$ 130,00 – suficiente para até três pessoas.

De origem alemã, a iguaria tem como ingrediente principal o joelho dianteiro do porco, tendo com acompanhamento dois salsichões, arroz, chucrute e batata.

No total, foram colocados 160 convites à venda. O almoço será servido das 11h às 14h, no pátio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, localizada na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 244, próximo ao Fórum.

O joelho dianteiro do porco é defumado, cozido no alecrim e assado em seguida. Os participantes poderão almoçar no local, ou então retirar o kit e levar para casa. A renda da festa será revertida em prol de melhorias da igreja.

Os convites podem ser comprados na Vidraçaria J. Santos, localizada na Avenida Manoel Mendes de Camargo, 2.809, telefone (44) 3525-6333 ou ainda WattsApp (44) 99767-1589.