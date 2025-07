Café com novos associados e entrega de prêmios na Acicam

Os novos filiados à Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) serão recepcionados nesta quinta-feira (17/7) com café da manhã, a partir das 7h30min, no Auditório Marta Kaiser. Francisco Viudes, presidente da entidade empresarial, comandará o evento e a programação inclui também a discussão de assuntos de interesse dos empreendedores.

No evento acontecerá ainda a entrega dos prêmios aos consumidores contemplados na campanha promocional do Dia dos Namorados. Lucas Gabriel Ignácio Crespo e Shayenne Pretel Bueno foram os ganhadores das diárias – com direito a acompanhante – no Resort Lagos de Jurema. Eles foram contemplados com compras realizadas no Conti Frutas e na Brinquedolândia, respectivamente.

Os ganhadores dos cinco vale compras no valor de R$ 1.000,00 foram: Maria Helena dos Santos, Izabelle Gonçalves, Donatto Márcio Pereira Filho, Andressa Gehlen Bornholdt e Jonathan da Silva. As compras premiadas foram realizadas no Supermercado Carreira (2), Depósito Tarumã, Amora Kids e Supermercado Condor.

A próxima etapa da campanha “Acicam Premiada” será em torno do Dia dos Pais (em agosto). Nas compras realizadas nas mais de 210 empresas que participam da promoção, os consumidores estarão concorrendo a duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil.

VEÍCULOS

No quarto e último sorteio da promoção, reunindo todos os cupons preenchidos nas três datas especiais (Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais), serão conhecidos os ganhadores dos dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – que fazem parte da premiação da campanha “Acicam Premiada”. Também serão sorteados cinco vale compras de R$ 3 mil cada.

Neste ano, a promoção encabeçada pela Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.

Com a promoção busca-se ainda atrair os consumidores da região, fortalecendo Campo Mourão como cidade polo também nos segmentos do comércio e da prestação de serviços.