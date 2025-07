CM/Futsal vence o Joaçaba (SC) e sobe na classificação da Liga Nacional

Com direito a gol nos segundos finais, o Campo Mourão Futsal ampliou sua sequência invicta na Liga Nacional e superou o Joaçaba (SC) por 4 a 2 na noite desta terça-feira, 15, jogando na Arena UTFPR (Belin Carolo).

O Carneirão chegou a sair atrás no placar, mas virou o jogo ainda na etapa inicial, com gols de Gui Lima e Jorginho. No segundo tempo o Joaçaba empatou o jogo e logo levou o terceiro do Campo Mourão com Tom, que foi o atleta Goat da partida, sendo o melhor em quadra. No final, faltando três segundos, Selbach finalizou bem, a bola tocou na trave e nos pés do goleiro Jackson do Joaçaba, que marcou contra.

Com a vitória o tricolor mourãoense subiu para o oitavo lugar na classificação e aumentou para 12 jogos sua sequência positiva na temporada. São oito jogos de invencibilidade na LNF e quatro no Paranaense.

Na semana que vem, dia 22, o Carneirão visita o Atlântico (RS), também pela Liga Nacional.