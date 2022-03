Cacercopar reuniu-se na Acicam

Diretores e gestores de 12 associações comerciais e industriais desta região, integrantes da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), reuniram-se na noite desta terça-feira (15/3), em Campo Mourão. O encontro de trabalho aconteceu no Auditório Marta Kaiser, da Acicam.

Na abertura da reunião, falou o presidente da Cacercopar, Osvaldo Menon (de Ubiratã), que falou da satisfação de receber os participantes, além de destacar a importância do associativismo para o fortalecimento das atividades empresariais na região. Em seguida discursou o líder empresarial Ben-Hur Berbet, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), na condição de anfitrião do encontro.

A ordem do dia da reunião foi conduzida pelo consultor Anderson Douglas de Almeida. Inicialmente ele fez uma retrospectiva do trabalho realizado pela Cacercopar em 2021. Na sequência elencou algumas das ações programadas para 2022 e deu ênfase a realização de uma campanha promocional do comércio de âmbito regional, que contemplará os consumidores com prêmios diversos.

A reunião teve a participação de representantes das associações comerciais e industriais dos municípios de Campo Mourão, Mamborê, Moreira Sales, Roncador, Campina da Lagoa, Luiziana, Janiópolis, Araruna, Boa Esperança, Engenheiro Beltrão, Ubiratã e Peabiru.