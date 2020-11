Bombeiros promovem certificação estadual de cães de busca e resgate

O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros do Paraná realiza nesta semana a Certificação Estadual de Cães de Busca e Resgate. O evento, que começou segunda e segue até esta sexta-feira (20), tem por objetivo chancelar animais para que possam atuar em ocorrências e também fazer nova avaliação em cães já certificados.

Participam 14 binômios (cão mais condutor) e as provas acontecem na sede do GOST e em diversos outros locais que simulam áreas onde acontecem busca e resgate. O tenente Luis Gustavo Pimenta, do Corpo de Bombeiros do Paraná, membro do Comitê Nacional de Busca, Resgate e Salvamento com Cães, explica que a certificação se dá nas modalidades de estruturas colapsadas e em ocorrências de vítimas perdidas em matas.

Durante as provas os árbitros avaliam o autocontrole do cão, obediência a comandos, independência no trabalho e se o cão está apto a trabalhar em ocorrências reais dentro do nível de cada certificação.

Nesta quinta-feira (19) foram realizadas provas de obediência e destreza, em que os cães passam por vários aparelhos e são testados em vários quesitos como, autocontrole, temperamento, socialização com outros cães e pessoas, obediência e execução de comandos entre outros. Nesta sexta-feira (20) acontecem as provas de busca rural, na técnica de odor específico, onde o cão busca pelo cheiro da pessoa desaparecida.

