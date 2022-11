Bombeiros de Guaratuba encontram corpo de adolescente de CM que morreu afogado na praia

O Corpo de Bombeiros de Guaratuba confirmou ao site Tasabendo.com que o corpo do adolescente Nicolas Gabriel Alves da Silva, de 16 anos, morto por afogamento nesta manhã na praia daquela cidade, foi localizado por volta das 14h.

Segundo o soldado Lopes, o corpo foi localizado boiando sobre as águas, a cerca de 1 quilômetro do local do afogamento. “As equipes de busca visualizaram o corpo boiando, fizeram o resgate e agora aguardam a chegada da Polícia Civil e do IML”, disse o soldado.

Gabriel morava em Campo Mourão e participava de uma competição de futsal no litoral acompanhado de seu tio e treinador, Rinaldo Silva, conhecido por “Gordo”. Na manhã de hoje ele teria entrado no mar acompanhado de outros atletas, logo após o café da manhã, quando acabou morrendo afogado.

Os outros jovens conseguiram sair da água. Assim que a família foi comunicada da situação, o pai do adolescente viajou para Guaratuba. Gordo é proprietário da Escolinha Eliane Futsal, na Vila Urupês, onde o adolescente treinava. Gabriel estudava no Colégio Marechal Rondon, e nas redes sociais amigos da família lamentam a tragédia e prestam solidariedade.