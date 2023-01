Região chega a 39 casos de dengue; Campo Mourão tem dois

Aumentaram os casos de dengue na região de Campo Mourão. De acordo com boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), são 39 casos da doença, em 12 municípios da região desde agosto.

Comparado com o último levantamento na semana passada, são seis novas confirmações. Campo Mourão subiu de um para dois casos. A nível regional, Engenheiro Beltrão lidera, com 9, seguido de Moreira Sales, com 6.

Peabiru e Quinta do Sol registram quatro cada um; Babosa Ferraz, Fênix e Goioerê (3), Campo Mourão e Janiópolis (2), e, com caso cada, estão: Boa Esperança, Nova Cantu e Terra Boa 1.

PARANÁ

Já no Paraná, são 2.435 casos confirmados da doença desde agosto. São 151 a mais que na semana anterior. Também há 1.898 novas notificações, o que representa aumento de 5,7% em relação ao boletim passado.

Os dados acumulados de agosto de 2022 até 17 de janeiro contabilizam 35.174 casos suspeitos de dengue. Os 2.435 confirmados representam 7% deste total.

Dos confirmados, 1.912 (78%) são autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência do paciente. Há, ainda, 6.456 casos em investigação, 23.121 descartados e 3.162 inconclusivos.

SEM ÓBITO

O Estado não teve nenhum registro recente de óbito, permanecendo com três mortes confirmadas para o período epidemiológico 2022-2023 (Foz do Iguaçu, Maripá e Rolândia).