Bombeiros civis na Casa das Fraldas

Alunos de Campo Mourão do curso de formação de Bombeiro Civil prestaram serviço voluntário na Casa das Fraldas São José, ao longo da manhã do último sábado. Centenas de fraldas geriátricas descartáveis foram confeccionadas pelo grupo, que teve também teve a participação de bombeiro civil já habilitado.

A Casa das Fraldas já está recebendo grupos compostos por 10 a 12 pessoas para prestar serviço voluntário durante o dia e aos sábados. A produção no período da noite ainda não está liberada. Os interessados em colaborar com a entidade, ajudando na confecção de fraldas distribuídas gratuitamente para entidades sociais e pessoas cadastradas – comprovadamente carentes – devem entrar em contato com a Casa das Fraldas (44 3523 6449 ou 3518 8000/Acicam) para agendar.