Bolsistas de Teatro de Circo realizaram espetáculos de encerramento do ano

Alunos bolsistas da Coordenação Teatral e da Escola Municipal de Artes Circenses apresentaram espetáculos de encerramento das atividades referentes ao ano de 2021. No sábado (11), o espetáculo “Horas de Escuridão”, com Carlos Soares, foi realizado no Teatro Municipal. A peça retrata um cadeirante e um cego, num cenário devastado pela guerra.

A Escola de Circo realizou várias atividades durante o mês de dezembro. No dia 1º, o espetáculo “Eu, Tu, Ele, Ocê”, resultado do trabalho iniciado em julho, dirigido por Vanuza Eloiza. Já no dia 9, os integrantes do projeto tiveram participação especial na “Noite de Luz e Fogo” do Circo da Alegria em Toledo. No dia 12, aconteceu a “Tarde de Varieté”, com a presença do Projeto Tempo para Malabare-Ar, aprovado no edital Circula Arte (Lei Aldir Blanc), apresentado pelas artistas Vanuza Eloiza e Andressa Cielask.

“Parabenizamos todos os envolvidos nas atividades culturais, não apenas do teatro e do circo, quanto no ballet, na música e outros. O ano de 2021 foi desafiador, com a maior parte das atividades retomadas no segundo semestre, mas a equipe se comprometeu e os resultados foram ótimos”, salientou o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.