Acidente mata ex-morador de Barbosa Ferraz, que foi candidato a vereador nas últimas eleições

Altair Pinheiro de Jesus, 49 anos, popularmente conhecido por “Tazinho do Lontrinha”, bairro de Barbosa Ferraz, morreu vítima de um trágico acidente, ocorrido na PR-082, entre o trevo de Fênix e o distrito do Luar, em São João do Ivaí, onde ele estava residindo atualmente.

O acidente ocorreu na madrugada de sábado (18). Conforme informações da Coluna do Rato, o veículo VW/Gol, dirigido por Tazinho bateu de frente com uma caminhonete Ford/Ranger, com placas de Pontal do Paraná.

O motorista da caminhonete, que sofreu ferimentos leves, disse que transitava sentido ao trevo de Fênix, quando o veículo VW/Gol invadiu a pista contrária, batendo de frente contra a caminhonete.

Familiares informaram que na sexta-feira, Tazinho veio até a cidade de Barbosa Ferraz para acompanhar a formatura da filha. No momento do acidente ele estava acompanhado da esposa e da filha. As duas sofreram ferimentos e foram socorridas em hospitais da região, mas Tazinho morreu no local.

Os veículos ficaram destruídos com a força do impacto. Bastante conhecido em Barbosa, Tazinho do Lontrinha era filiado ao PTC e foi candidato a vereador nas últimas eleições municipais em Barbosa Ferraz. Recentemente foi morar em uma propriedade rural no distrito do Luar, em São João do Ivai.

Informações: Coluna do Rato