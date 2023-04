BMW X1 puxa fila de carros em sorteio para clientes do Paraná Supermercados

Está chegando a hora. Clientes do Paraná Supermercados, de Campo Mourão, Cianorte, Goioerê, Pitanga, Ivaiporã e Assis Chateaubriand estarão concorrendo ao sorteio de seis Fiats Mobi zero km (avaliados em cerca de R$ 65 mil cada um), além de uma BMW X1 Drive no valor de R$ 280 mil.

O sorteio está marcado para o dia 23 de abril, no Paraná Família. Cada veículo Mobi será sorteado para uma das cidades onde há loja da rede. Já o sorteio da BMW, vai contar com a participação dos cupons das seis cidades, que serão juntados para o sorteio do dia 23 de abril.

O sócio proprietário do Paraná Supermercados, Rodrigo Machado Luz, disse que a meta é chegar a 3 milhões até o próximo dia 21 de abril, quando termina a campanha. ”Até o momento a campanha já soma 2,7 milhões de cupons e esperamos chegar aos 3 milhões nessa reta final”, disse Machado.

A promoção começou no dia 1º de julho de 2022, em comemoração aos 40 anos do Paraná Supermercados. É maior campanha já realizada pela rede, totalizando mais de R$ 650 mil em prêmios.

Para participar o cliente precisa estar cadastrado no Clube Paraná e fazer compra acima de R$ 100, valor que dá direito a um cupom. “Essa promoção foi um grande sucesso pelo número expressivo de cupons que alcançamos”, disse.

Apenas nas três lojas de Campo Mourão, já são 1,3 milhão em cupons concorrendo. Nas demais lojas, a promoção está da seguinte forma: Ivaiporã (364 mil); Cianorte (212 mil); Goioerê (364 mil). Pitanga (282 mil) e Assis Chateaubriand (188 mil).

Com exceção de Campo Mourão, nas demais cidades o sorteio dos Fiats Mobi acontece no sábado, dia 22, cada um em horário diferente, com transmissão ao vivo pelo Facebook do Paraná Supermercados.

Já no domingo, 23, os cupons das três lojas de Campo Mourão serão juntados no Paraná Família para o sorteio do Fiat Mobi, às 10h. “Depois teremos o sorteio da BMW, às 11h, em que os cupons das seis cidades serão juntados. Após ser conhecido o ganhador vamos entrar em contato para se possível ele comparecer ao local na hora para fazer fotos e conceder entrevista para a imprensa”, afirmou o empresário.