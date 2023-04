Morador de Goioerê e morto a tiros em frente a sua residência

Um homem de 55 anos foi assassinado por volta das 13 horas desta sexta-feira, 14, na cidade de Goioerê. A vítima foi identificada como sendo Valdeci Villela, conhecido como “Dessa”.

A vítima estava em frente à sua casa, na rua José Geraldo de Souza, quando um carro no local e pessoas que estavam em seu interior abriram fogo contra ele. Ferido principalmente na região da cabeça, o homem morreu no local.

A equipe da Polícia Civil de Goioerê realizou o primeiro levantamento do local e investiga a autoria e motivação do crime, enquanto equipes da Criminalística e do Instituto Médico Legal de Campo Mourão ficaram responsáveis pela pericia e remoção do corpo.

Com informações: Goionews