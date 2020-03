Bispo determina suspensão de missas e adiamento de casamentos e batizados

O bispo diocesano de Campo Mourão, dom Bruno Versari emitiu uma nota à imprensa nesta manhã, informando que as celebrações de missas serão suspensas até o dia 3 de abril, atendendo recomendação das autoridades governamentais de evitar eventos com aglomeração de pessoas, por conta do risco de contaminação ao coronavírus.

Versari também recomendou para que casamentos e batizados sejam adiados. “Caso não seja possível o adiamento, que se realize dentro das igrejas ou mesmo em outros espaços, mas com número limitado de convidados, segundo recomendação do governo do Estado de limitar para 50 convidados qualquer tipo de evento”, disse o religioso.

Também estão cancelados, segundo Dom Bruno, os mutirões de confissões já agendados nos decanatos, por ocasião da Páscoa. “Recomendo aos padres que permaneçam nas secretarias paroquiais ou nas igrejas para atendimento das confissões individuais, tendo, no entanto, o máximo de cuidado para evitar filas e aglomeração de pessoas”, afirmou.

A igreja também suspendeu as aulas de catequese, visitas missionárias, encontros (retiros), visitas a hospitais, cadeias, além de outros.

Dom Bruno orienta ainda que as igrejas deverão permanecer abertas todos os dias da semana, inclusive aos domingos, mas que fiquem bem arejadas para que os fiéis façam suas orações. Apenas as celebrações ao padroeiro São José deverão ser mantidas nesta quinta-feira, com missas às 8h e 18hs, na Catedral.