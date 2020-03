Concurso Pinóquio está cancelado

Evento tradicional no calendário da Fundação Cultural de Campo Mourão, o Concurso Pinóquio de Causos e Mentiras também deixa de acontecer este ano por conta do coronavírus. O objetivo do evento, que entraria na 27ª edição, é comemorar o Dia Nacional da Mentira (1º de abril).

No entanto, o prefeito Tauillo Tezelli determinou que todos os eventos com aglomeração de pessoas deverão ser adiados ou cancelados como forma de proteção ao vírus.

Este ano a novidade seria a categoria stand-up. A apresentação seria realizada no dia 1º de abril no Teatro Municipal.