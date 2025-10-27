Biblioteca vai doar mais de 250 livros que não vão para o acervo

Mais de 250 exemplares de livros de diferentes áreas foram disponibilizados para doação à comunidade pela Biblioteca Municipal Professor Egydio Martelo, de Campo Mourão. A ação faz parte da Semana do Livro e da Biblioteca, através do projeto “Livros são sonhos, encontre o seu”, que visa estimular o gosto pela leitura.

“São livros que recebemos também de doação da comunidade, mas que não vão para o acervo por estarem repetidos ou até mesmo pelo estado de conservação”, explica a coordenadora da Biblioteca, Luciana Demetke. Estão disponíveis livros didáticos, de literatura, ficção, romance, religião, auto-ajuda, entre outros.

Serão liberados até três livros por pessoa e para receber a doação os interessados devem comparecer pessoalmente na Biblioteca, que fica na Estação da Luz Dom Elizeu Simões Mendes, no centro de Campo Mourão (Praça Getúlio Vargas).