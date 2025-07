Biblioteca Municipal oferece atividades para alunos em férias

A Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, ligada à Secretaria Municipal de Cultura, realiza nesta semana (até sexta-feira), das 13h30 às 17 horas, as atividades de “Férias na Biblioteca”. Mais de 110 crianças estão inscritas, com uma média de 55 participações por dia.

Entre as atividades estão pocket show, brincadeiras e pintura facial, gincana, contação de histórias, jogos e brincadeiras e pintura livre “Pintando do Sete”. O objetivo do projeto é transformar a biblioteca em um espaço de experiências enriquecedoras, proporcionando atividades lúdicas que vão incentivar a leitura no período das férias escolares.

“Todos os anos, no período das férias escolares, a Biblioteca municipal oferece essas atividades que misturam recreação e educação, que além de colaborar no processo de formação das crianças também é uma forma de ocupar o tempo com atividades culturais”, argumenta o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.