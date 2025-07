CM realiza campanha mensal de exames preventivos para mulheres nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão promove, nesta quarta-feira (16), mais uma edição da campanha mensal de exames preventivos voltada às mulheres a partir dos 25 anos. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) participantes terão horário de atendimento estendido, das 16h30 às 20h, para facilitar o acesso ao público feminino.

A ação será realizada em todas as UBS do município, com exceção das unidades San Marino, Cidade Nova, Copacabana,Tropical, Piquirivaí, Rurais e Europa.

Durante o atendimento, além do exame preventivo para detecção precoce do câncer do colo do útero (Papanicolau), também serão realizados exames relacionados à prevenção do câncer de mama e atualização da caderneta de vacinação.

Para a realização do exame ginecológico, é importante que a paciente observe alguns cuidados: não estar no período menstrual, não ter relações sexuais nas 48 horas anteriores, e evitar o uso de duchas íntimas, cremes ou lubrificantes vaginais no dia.

É necessário apresentar documento de identidade (RG), cartão do SUS e comprovante de residência.

A campanha integra as ações de promoção à saúde da mulher desenvolvidas pela rede municipal e tem como objetivo incentivar o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças que afetam diretamente o público feminino.