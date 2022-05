Festival de Circo terá seis espetáculos, de 12 a 19 de junho

De 12 a 19 de junho a Fundação Cultural de Campo Mourão retoma o Festival de Circo, que este ano está na 13ª edição. Serão seis espetáculos e ações formativas totalmente gratuitos em diversos espaços da cidade: Concha Acústica do Parque do Lago, Casa da Cultura, Teatro Municipal, Feira da Ilha Bela e Criativa, escolas municipais e demais espaços centrais.

Na Mostra Oficial haverá uma noite de Picadeiro Aberto com artistas regionais, três ações formativas para artistas locais e o espetáculo itinerante Malabarindo, que vai se apresentar nas escolas municipais Domingos José de Souza, Maria do Carmo Pereira, Parigot de Souza e Nicon Kopko.

“Depois de dois anos prejudicados pela pandemia, retomamos os eventos culturais e esperamos o comparecimento de um grande público para prestigiar esses espetáculos, que são de grande qualidade”, ressalta o presidente da Fundacam, Roberto Cardoso.

MUDANÇA

A estrutura da Escola de Artes Circenses, que funcionava na Usina do Conhecimento, ao lado do Parque do Lago, está funcionando na Casa da Cultura e em breve também vai compartilhar o espaço da antiga Escola Gurilândia com a Secretaria Municipal de Educação.