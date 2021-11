Biblioteca Egydio Martello volta a ofertar atividades presenciais em grupos

A Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello retornou com o atendimento presencial de grupos para as atividades de contação de história e visitas guiadas aos espaços da biblioteca.

Os primeiros a participarem desse retorno, entre terça-feira e quinta desta semana (dias 23 a 25) foram os alunos do 6º e 7º ano do Colégio Estadual Antônio Teodoro de Oliveira.

As atividades voltam a ser presenciais para um número maior de público, mas sempre respeitando todos os protocolos de segurança no combate ao coronavírus, com número de público reduzido e uso obrigatório de máscaras.