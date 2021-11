Hemonúcleo comemora Dia do Doador de Sangue com entrega de brindes

Com o objetivo de marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta quinta-feira, 25 de novembro, a direção do Hemonúcleo de Campo Mourão está recepcionando os doadores com a entrega de lanche especial e distribuição de brindes.

A unidade pertence à Secretaria estadual da Saúde e está localizada ao lado da 11ª Regional de Saúde, na Rua Mamborê, nº 1.500. O chefe do Hemonúcleo, Reginaldo Rigueti Gomes disse que a ação é uma forma de reconhecer e enaltecer os doadores de sangue, que com um gesto nobre contribuem para a sobrevida de pacientes dos hospitais de Campo Mourão e região.

“Uma data muito importante em que os doadores ajudam a salvar vidas. As pessoas que por aqui passam estão ajudando pacientes que estão no leito dos hospitais, precisando da doação de sangue. Por isso no Dia do Doador procuramos retribuir com um lanche especial e brindes esse gesto tão importante praticado pelos doadores durante o ano”, disse ele.

Morador de Quarto Centenário, Silvestre Alves de Lima, 28 anos, chegou cedo hoje ao Hemonúcleo para praticar um ato que na vida dele já virou rotina há seis anos. “Sou doador de sangue há seis anos, quando o pai de um amigo precisou e doei pela primeira vez. Desde então não parei mais”, afirma Silvestre.

Assim como em outras cidades da região, a prefeitura de Quarto Centenário disponibiliza veículo para levar os doadores ao banco de sangue de Campo Mourão. A direção do Hemonúcleo informa que as doações continuam acontecendo por meio de agendamento, para evitar aglomerações. Para doar é necessário agendar no endereço Saúde.pr.