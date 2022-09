Bebê nasce na Unidade Operacional da PRF em Cascavel

Um bebê nasceu na Unidade Operacional da PRF em Cascavel, na noite deste domingo (25). Casal buscou auxilio dos policiais na BR-277 e o parto ocorreu no local.

Por volta das 22h, o casal chegou na UOP procurando por auxilio. A mulher estava em trabalho de parto no interior do seu veículo e, após avaliação, os policiais verificaram que a bolsa já havia rompido e que a criança estava na eminência de nascer.

A equipe acionou o SAMU e a removeu para o interior da unidade e, na sequência, o bebê nasceu com a assistência de um dos policiais. Em seguida, a ambulância do SAMU chegou e auxiliou na finalização do procedimento.

Mãe e bebê foram encaminhados para o Hospital São Lucas, mas passam bem.

Com informações: Assessoria de Comunicação/PRF