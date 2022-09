Atletismo é vice-campeão geral nos Jojup´s e traz 21 medalhas

A equipe de Atletismo do IACM/Fecam/Assercam terminou os Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), com 21 medalhas, das quais oito de ouro. O município foi vice-campeão geral masculino e feminino, treinados pelos professores Paulinho e Sidmar.

“Agradecemos a Fecam pelo apoio e todos nossos patrocinadores que acreditaram no potencial desses jovens atletas”, ressaltou o técnico Paulo Cesar da Costa, ao lembrar que Campo Mourão sempre ganhou medalhas em todos os Jogos da Juventude disputados desde 1991.

RESULTADOS

Kauane de Miranda (1° – 100c/barreiras e 2° heptatlo, 3° lugar no salto triplo).

Gabriele Cristina (1° – 3.000 marcha atlética – recorde do juventude – e 3° lugar no 5.000m rasos

Leticia Ruzilla de Paula (1° – 100m e 200m rasos – recorde do Juventude)

Marya Izabella Botega (1° lançamento do disco – recorde do campeonato – e 2° arremesso do peso;

Carolainy Vitoria (2° – 3.000 c/obstáculos);

Agnes Eduarda Ribeiro (3° – lançamento do martelo);

Kimberly Jusciano (2° – Lançamento do dardo e 4° arremesso do peso);

Vitor Oliveira (1° – arremesso do peso e 2° lançamento do disco)

Lucas Rosa Ribeiro (2° arremesso do peso e 1° lançamento do dardo)

Lucas Edvaldo (1° decatlo e 2° salto triplo);

Roberto Carlos Macedo (3° lançamento do disco)

Nicolas Martins dos Santos (3° salto triplo)

Caue Cristian da Cunha (7° salto triplo)

Tailo Gabriel (2° lançamento do dardo)

Leonardo da Silva Gomes (7° salto em altura e 4° decatlo)

Edimar Cardoso (7° 400c/barreiras)

Vinicius Buaski (4° 3000m rasos)