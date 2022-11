Bebê de 9 meses é salvo por bombeiro após obstrução de vias aéreas     

Um bebê de apenas nove meses teve uma obstrução de vias aéreas e foi salvo por intermédio do Corpo de Bombeiros, via telefone de emergência 193. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira, 15, no jardim Veneza, em Campo Mourão.

Segundo as informações, diante da grave situação com a criança, e sem saber como proceder, os pais entraram em contato com o Corpo de Bombeiros. Por telefone, bombeiro foi repassando os procedimentos corretos para a desobstrução das vias aéreas da criança, enquanto uma equipe se deslocou rápido ao local.

Seguindo os procedimentos do bombeiro de plantão, os pais conseguiram restabelecer a respiração do bebê. Mesmo assim, com a chegada da equipe de socorristas, a criança foi encaminhada para a UPA para melhor avaliação.