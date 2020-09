“Battilani foi um trabalhador comprometido com a causa pública”, declara Douglas Fabrício

Consternado com o falecimento do vereador mourãoense Edson Battilani, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 9, o deputado estadual Douglas Fabrício lembrou do seu trabalho e conduta em toda a sua trajetória na vida pública, tanto na fundação do partido Cidadania 23 como nas funções que atuou, como secretário municipal e vereador, tendo sido ainda presidente do Poder Legislativo Municipal.

Em seu pronunciamento na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na manhã desta quarta-feira, 9, Douglas Fabrício destacou a amizade e companheirismo de Battilani desde o início de sua atuação na política.

“Minha vida pública, comecei com o Edson Battilani, com ele aprendi muito. Era amigo, companheiro, uma pessoa franca e dedicada a servir as outras pessoas, fazia política com a essência da palavra, a ciência do bem, um homem de bem, preparado, dedicado, comprometido com a causa pública, trabalhador, com suas atitudes e ações sempre ajudando a melhorar a vida das pessoas. Estou muito triste, mas muito triste mesmo! Perdi um amigo e peço a Deus que receba esse nosso amigo e dê a ele o melhor lugar, porque aqui conosco ele foi uma referência do bem”, declarou Douglas Fabrício, que ainda saudou suas condolências e sentimentos para seus familiares, Izabel Battilani, sua esposa, seus filhos, netos e amigos.

Outro falecimento – Douglas Fabrício também lamentou o falecimento do empresário e ex vice-prefeito de Santa Fé, Cleibson Moreira da Silva, ocorrido na segunda-feira, 7, durante explanação junto aos deputados estaduais na Sessão Plenária. Ele também falou sobre a pandemia Covid 19 “Coronavírus” no estado, alertando sobre as inúmeras mortes e alertando sobre a necessidade de cuidados e conscientização da população quando a seriedade da crise de saúde causada pela pandemia.