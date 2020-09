Ambulatório de Faculdade de Medicina ajuda reduzir fila de espera da Saúde

O ambulatório do campus do Centro Universitário Integrado retomou os atendimentos para contemplar os pacientes em fila de espera de especialidades do SUS. Serão atendidos cerca de 300 pacientes por mês nas especialidades de oftalmologia, urologia, pediatria, otorrino, ambulatório da dor (anestesiologia), reumatologia, infectologia, obstetrícia, cardiologia cirurgia geral.

Além de exames de endoscopia, também são realizadas pequenas cirurgias. O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, explica que os atendimentos serão realizados de terça a sexta-feira. “Os agendamentos estão sendo feitos nas unidades de saúde”, explica o secretário. O atendimento segue os protocolos estabelecidos pela OMS no tocante à pandemia de covid-19.

“O curso de Medicina veio para mudar a realidade da saúde em nossa cidade. A curto, médio e longo prazos teremos muitos frutos desse investimento. E um deles é o atendimento nessas especialidades que nos ajuda a diminuir a fila de espera”, ressaltou o secretário.