Batalhão Ambiental lança campanha solidária no aniversário de 64 anos

Responsável pela proteção do meio ambiente e prevenção de crimes contra a fauna e a flora no Paraná, o Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde (BPAmb-FV) iniciou as comemorações pelos 64 anos de criação da unidade com uma campanha de doação de alimentos não perecíveis, álcool 70% e ração para cães e gatos abandonados. A primeira etapa aconteceu neste sábado (10) e a próxima está marcada para o dia 17.

Os pontos de arrecadação no sistema drive thru ficam em São José dos Pinhais, próximo ao Parque São José, nas outras sete cidades que possuem Companhia do Batalhão Ambiental (Paranaguá, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Apucarana e Guarapuava) e nos municípios que possuem sede de Pelotão.

Para as comemorações deste ano o BPAmb-FV tem como foco a solidariedade. Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Jean Rafael Puchetti Ferreira, não pode haver indiferença às centenas de famílias que estão com dificuldades em manter uma alimentação mínima razoável.

“Não podemos fazer nenhum tipo de evento protocolar, oficial, alguma solenidade para marcar a data, então tivemos a ideia de ajudar as pessoas e, também, comemorar o aniversário da unidade. Nosso esforço está voltado a apoiar quem está passando por momentos difíceis por causa da pandemia”, explicou.

Outra ponto de atenção da campanha do Batalhão Ambiental é o descaso com animais domésticos, muitas vezes abandonados nas ruas ou que estão em abrigos que precisam de apoio para garantir a alimentação diária. Por isso também está sendo estimulada a doação de ração, que será destinada às instituições que trabalham com resgate e amparo de animais.

EXEMPLOS

Em São José dos Pinhais, dezenas de pessoas colaboraram com donativos e cestas básicas neste sábado. O batalhão preparou um espaço coberto no município, com viaturas e outros equipamentos para que as pessoas conhecessem um pouco do trabalho de fiscalização e atendimento de crimes ambientais no Paraná.

O cabo Frederico Oberg ajudou com ração e cestas básicas. “Conseguimos um pouco de material com os colegas do trabalho. Estamos passando por uma situação difícil com a pandemia, então tentamos ajudar as pessoas da melhor forma possível”, afirmou.

Morador da Região Metropolitana de Curitiba, Elton Antônio Sobrinho ficou sabendo da campanha pelas redes sociais e também levou a sua contribuição. “É bastante positivo esse trabalho, ainda mais nesse momento de pandemia em que sabemos que as doações têm diminuído tanto para comunidades quanto para abrigos de animais”, disse. “Essa iniciativa valoriza a Corporação”.