Bandido solicita corrida e rouba veículo de taxista em Campo Mourão

Um bandido armado com uma faca roubou o veículo Toyota Corolla de um taxista, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta do horário do almoço desta segunda-feira, 10.

A vítima de 80 anos almoçava em um restaurante na rua São José, quando o homem chegou solicitando uma corrida. O taxista argumentou que precisava buscar a filha de uma conhecida na escola.

O indivíduo, no entanto, disse que não haveria problema, pois ele também ia na mesma direção. O taxista iniciou a corrida, mas quando chegaram no jardim Shangrilá, o criminoso anunciou o assalto.

Mostrando uma faca, ele empurrou o taxista para fora do carro e fugiu levando o automóvel. A vítima sofreu algumas escoriações pelo corpo, pediu ajuda e foi encaminhada ao hospital da Unimed.

A Polícia Militar foi acionada e ainda mantém diligências com várias equipes na tentativa de localizar e prender o assaltante.