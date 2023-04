Jovem de Campo Mourão cultivava pé de maconha

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar localizou um pé de maconha que era cultivado em uma residência na rua Deputado Darcy Deitos, em Campo Mourão.

Em contato com a moradora, ela disse que mora com seu filho no endereço, e que ele realmente havia plantado uma espécie estranha no quintal. Nos fundos da residência, os policiais encontraram uma planta de aproximadamente 3 metros, com características e odor semelhantes à maconha.

O rapaz, que estava dormindo, foi solicitado pela equipe policial. Assim que ele abriu a porta do quatro foi possível verificar vários galhos e folhas em fase de secagem.

Ele informou que plantou a maconha havia cerca de 7 meses, e que era apenas para seu consumo. Também foi localizada uma balança de precisão e uma porção da mesma droga (5 gramas) na residência.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado.