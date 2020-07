Banda maringaense faz live em prol do Lar da Dona Jacira

A banda maringaense Spitfire vai realizar uma live beneficente para arrecadar fundos para uma instituição de caridade. O evento será em Londrina e poderá ser assistido pelo Youtube.

A apresentação será no próximo dia 26, um domingo, às 19h. A banda composta por cinco integrantes vai animar a noite ao som de guitarra, bateria, teclado, baixo e, claro, muita voz. O show terá como tema filmes que fizeram sucesso na década de 1980 e músicas que marcaram a época.

A instituição escolhida para receber as doações arrecadadas durante o show é o Lar Dona Jacira, de Campo Mourão. Aos 75 anos, Jacira Bueno Machado mantém as portas do seu lar abertas para crianças e adolescentes em situação de risco. Através de doações, carinho e apoio de amigos e empresas que a instituição reafirma sua missão de auxiliar as crianças que são, em sua maioria, deficientes físicas.

“Algumas das crianças têm famílias, outras não. Aqui a gente mora junto, dorme junto, passeia junto, faz tudo junto. É um prazer poder ajudar. E conto com a ajuda de duas irmãs que são novas como eu, uma de 70 e outra de 80 anos”, brinca dona Jacira, que realiza esse trabalho há mais de 20 anos.

Por meio de um QR Code que será disponibilizado durante a live, os internautas poderão fazer contribuições espontâneas de qualquer valor. Tudo que for arrecadado será direcionado ao Lar Dona Jacira.

A realização do evento é do Rock Pé Vermelho. Veja mais sobre a banda: https://youtu.be/VAW7GM_MjTA.