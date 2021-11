Baile Tropical será realizado no Mourão Garden

Após quase dois anos sem eventos por conta da pandemia em Campo Mourão, vem aí o Baile Tropical com a Banda Detroit, no Mourão Garden Eventos. Será no próximo dia 11 de dezembro, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos fiscalizadores.

O Baile Tropical contará com apresentação temática da Grand Class Estúdio de Dança, que abrilhantará ainda mais a noite Tropical com dança e beleza.

O evento vai dispor de Festa Temática, Mesa de Frutas e Pista de dança liberada. Reserva de mesas pode ser feita pelos Whatsapp (44) 9 9925 2268, com Carlinhos, ou pelo (44) 9 9915 8736 (Iraci).