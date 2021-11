Motorista provoca acidente e foge sem prestar socorro na Perimetral

Um veículo Fiat Uno tombou na Perimetral Tancredo Neves, após ser atingido por um VW/Gol que teria invadido a preferencial. O acidente ocorreu a tarde desta sexta-feira, no cruzamento com a rua São Paulo, no semáforo em frente a loja Havan.

Segundo as informações, após provocar a batida, o motorista do Gol não parou para prestar socorro, fugindo do local. Além do motorista de aproximadamente 25 anos, também estavam no Fiat sua esposa e um filho do casal, de 2 anos.

Mas como usava cadeirinha, a criança não se feriu. Apenas o motorista teve alguns ferimentos causados por estilhaços de vidro. No veículo também havia cachorros, pois a família trabalha com pet shop.

Populares destombaram o veículo para que o mesmo fosse removido do meio da pista. O acidente não deixou vítimas.