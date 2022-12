Azul suspende voos de Campo Mourão a Curitiba

A Azul Linhas Aéreas suspendeu os voos de Campo Mourão com destino a Curitiba e outras cinco cidades do Paraná: Francisco Beltrão, Arapongas, Cianorte, Apucarana e Cornélio Procópio.

Essas cidades eram atendidas com aviões Cessna Gran Caravan, modelo utilizado pela empresa sub-regional da Azul, a Azul Conecta. Os cancelamentos teriam sido motivados devido à baixa procura por passagens o que teria inviabilizado a manutenção dos voos.

A linha aérea operava em Campo Mourão desde janeiro com três voos semanais, com aviões com capacidade para nove passageiros. Antes do início da pandemia o serviço era oferecido pela Gol.