Avenida que margeia Jardim Cidade Nova vai ganhar asfalto

Está marcada para o dia 30 de janeiro de 2020, às 9 horas, a licitação na modalidade tomada de preços para contratação da empresa que executará a pavimentação asfáltica em trecho da Avenida João Batista Salvadori, que divide o Jardim Cidade Nova da zona rural.

Para o projeto foi disponibilizado R$ 1,9 milhão, com financiamento da Caixa Econômica Federal (Finisa). Conforme o edital, que já está disponível às empresas interessadas, será asfaltado o trecho da avenida entre as ruas Engenheiro Mercer e Avenida das Torres. Além da pavimentação, os serviços incluem galerias pluviais, calçadas e sinalização vertical e horizontal.

“Com essa avenida o Cidade Nova fica cem por cento asfaltado e nosso projeto é dar continuidade para ligar o bairro com asfalto até a Santa Casa”, explica o prefeito Tauillo Tezelli. Ele lembra que a via é bastante utilizada pela população e uma antiga reivindicação, especialmente das lideranças do bairro. “Estamos executando a maior recuperação asfáltica da história de Campo Mourão”, acrescentou.

O edital completo e mais informações podem ser obtidos no Departamento de Suprimentos da prefeitura (Rua Brasil, 1407), pelos telefones (44) 3518-1178 ou 3518-1182 ou no portal campomourao.atende.net.