Acidente na PR-317 deixa mulher com ferimentos graves

Uma violenta colisão entre dois Fiats modelo Palio, deixou a condutora de um dos automóveis gravemente ferida. O acidente ocorreu na rodovia PR-317, próximo ao parque industrial de Peabiru, por volta das 13h desta sexta-feira.

Segundo as informações, a vítima mais grave é a condutora do Fiat Palio com placas de Peabiru, de 44 anos. Ela estava no parque industrial de Peabiru e ao atravessar a rodovia, teve o seu veículo atingido em cheio pelo outro Palio, com placas de Campo Grande (MS).

O veículo de Campo Grande trafegava sentido Engenheiro Beltrão a Peabiru e bateu forte na lateral do Palio de Peabiru. De acordo com as informações, a rodovia passa por reformas no local, o que tem gerado fila de veículos.

A mulher teria tentado atravessar sem ter a visibilidade do trânsito no sentido Engenheiro Beltrão/Peabiru. O motorista do Palio de Campo Grande não conseguiu desviar e, com o impacto na porta do outro Fiat, a condutora sofreu ferimentos graves.

Ela foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e da Viapar. A mulher foi encaminhada a um hospital de Campo Mourão. No veículo com placas de Campo Grande, viajavam quatro pessoas,de 42, 47, 49 e 59 anos. Eles sofreram apenas ferimentos leves.