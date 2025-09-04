Auditório lotado em evento sobre “Reforma Tributária” na Acicam

A estreia do Ciclo de Palestras Acicam, na noite desta quarta-feira (3/9), foi marcada pelo auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão completamente lotado (inclusive com a colocação de muitas cadeiras extras). Também pela profundidade das abordagens em torno do tema do evento: “Reforma Tributária – O que muda para empresas e municípios.

A abertura foi feita pelo presidente da Acicam, Francisco Viudes. Na sequência, a tribuna foi ocupada pelos dois mediadores do encontro, os advogados tributaristas Cândido Mendes Neto e Júlia Forastiere Mendes.Como convidados especiais participaram Aldecir Roberto da Silva (secretário municipal da Fazenda de Campo Mourão), Alcir Ribeiro (contador da Coamo Agroindustrial Cooperativa) e Thiago Thoaldo (assessor Jurídico Tributário da Coamo).

As vagas esgotaram-se na última segunda-feira e a promoção da Acicam superou todas as expectativas. Para os associados da entidade empresarial, a participação foi gratuita.

NOVO ENCONTRO

No próximo dia 10, o tema volta a ser abordado no segundo encontro do Ciclo de Palestras Acicam, marcado para às 19 horas, no Auditório Marta Kaiser. O evento também será coordenado pelos advogados Cândido Mendes Neto e Júlia Forastiere Mendes. Os convidados especiais serão Nestor Ocimar Bisi e Vivaldo Greco (contabilidade e auditoria).