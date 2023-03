Audiência pública nesta quinta-feira discute Plano de Mobilidade e Plano Diretor

A revisão do Plano Diretor do município e Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana serão discutidos em audiência pública nesta quinta-feira, dia 30 de março, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Campo Mourão. A audiência será realizada em formato híbrido (presencial no plenário do Poder Legislativo e em ambiente virtual na página: https://youtube.com/@ prefeituracampomourao1740.

A revisão do Plano Diretor visa identificar problemas e propor, com base em estudos técnicos e consultas à população, adequações na legislação para potencializar as ações do poder público a curto, médio e longo prazo.

O Plano Diretor é um documento técnico de planejamento, que contempla aspectos como transporte, habitação, saneamento básico, meio ambiente, cultura, lazer e turismo, entre outros, e define as áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental do município.

É o PDM que deve orientar o desenvolvimento urbano de forma planejada e contribui para a redução de problemas como a ocupação irregular do solo, o déficit habitacional, a desigualdade social, a especulação imobiliária, a poluição ambiental e o congestionamento do trânsito, entre outros.